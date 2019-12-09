Эксперты посоветовали, как спокойно воспринимать критику

Важно не терять контроль над собой. Прежде всего нужно справиться с собственными эмоциями, иначе изменить недостатки не получится. Специалисты посоветовали оценить свои действия в прошедшей ситуации и подумать, как можно было их изменить, чтобы избежать критики. Однако это касается лишь конструктивных замечаний. Обоснованная критика не должна вредить.

С собеседником и с собой следует быть честным. Если не признавать свои ошибки, то можно их так и не исправить.

Собеседника который высказывает деструктивную критику, стоит отвлечь от эмоций при помощи уточняющих вопросов и собственного спокойствия. Затем можно обратить внимание на нелогичность рассуждений или противоречия в высказываниях и с юмором ответить на эти слова. Если говорить с собеседником сложно, то можно просто пропустить бесполезную критику мимо ушей.