  • Эксперты посоветовали, как спокойно воспринимать критику

    09 декабря 2019, 13:57

    Ольга Ситникова

    Негативная реакция на обоснованную критику мешает исправлять допущенные ошибки. Необходимо научиться спокойно и с пользой для себя воспринимать чужие советы. Об этом сообщил «Ридус».

    Важно не терять контроль над собой. Прежде всего нужно справиться с собственными эмоциями, иначе изменить недостатки не получится. Специалисты посоветовали оценить свои действия в прошедшей ситуации и подумать, как можно было их изменить, чтобы избежать критики. Однако это касается лишь конструктивных замечаний. Обоснованная критика не должна вредить.

    С собеседником и с собой следует быть честным. Если не признавать свои ошибки, то можно их так и не исправить.

    Собеседника который высказывает деструктивную критику, стоит отвлечь от эмоций при помощи уточняющих вопросов и собственного спокойствия. Затем можно обратить внимание на нелогичность рассуждений или противоречия в высказываниях и с юмором ответить на эти слова. Если говорить с собеседником сложно, то можно просто пропустить бесполезную критику мимо ушей.