Эксперты пояснили, какое жилье купить выгоднее

Эксперты отметили, что чаще всего купить жилье на стадии котлована удается дешевле. Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов уточнил, при сдаче объекта цена за метр жилья в среднем увеличивается на 15–20% по сравнению с первоначальной. Разница может достичь и 60%, например, в домах рядом с новыми станциями метро и МЦК.

«Заранее узнать размер дисконта зачастую невозможно, поскольку продажная цена на „котлован“ установлена на глаз самим застройщиком, а финальная цена в день сдачи проекта — это уже рыночный ценник, который зависит от стоимости соседних проектов, спроса на квартиры, размера ипотечной ставки в стране и множества других факторов. Она может оказаться не сильно выше или даже ниже, чем была на „котловане“», — добавил Емельянов.

По его мнению, в покупке строящегося жилья есть свои минусы. Аналитик заметил, что проект могут не сдать вовремя.

«Выходит, что покупателю может быть безопаснее придержать деньги на счете в банке до самой сдачи проекта (в среднем дома строятся по два-три года), и за это время сумма на вкладе вырастет на те же 15–20%, на которые подорожала бы строящаяся квартира. Эта стратегия уместна, если у покупателя изначально есть вся сумма и он не собирается покупать жилье в ипотеку. В случае с ипотекой сэкономить можно не только на цене, но и на процентах. Покупатель может зафиксировать ставку, пока она в России низкая, на много лет вперед и не ждать завершения строительства. В случае если в семье покупателя рождается второй ребенок, ему вдвойне выгоднее так сделать, ведь льготная ставка будет от 5 до 6%», — рассказал Емельянов.

Глава Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов подчеркнул, что стоит обратить внимание на ассортимент лотов. Он подчеркнул, что готовый лот можно увидеть в реальности, а потом и переехать в сделанную квартиру.