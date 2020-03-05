Эксперты подсчитали цену завтрака в постель на 8 марта

По данным издания, самым дорогим оказался утренний завтрак в Москве, а самый дешевый — в Челябинске. Эксперты «Первого ОФД» составили единообразное меню (йогурт, кофе, круассан, сок) и подсчитали его примерную стоимость на основе анализа миллиона кассовых чеков. Кроме еды и напитков учитывалась и стоимость цветов. Специалисты остановили свой выбор на тюльпанах. Именно они оказались самым дорогим элементом праздничного сюрприза. Результаты выглядят следующим образом:

Челябинск — 404 рубля (йогурт — 36 рублей, сок — 22 рубля, букет тюльпанов — 150 рублей, круассан — 75 рублей, кофе — 121 рубль). Санкт-Петербург — 644 рубля (йогурт — 42 рубля, сок — 31 рубль, букет тюльпанов — 340 рублей, круассан — 102 рубля, кофе — 129 рублей). Москва — 763 рубля (йогурт — 43 рубля, сок — 30 рублей, букет тюльпанов — 420 рублей, круассан — 129 рублей, кофе — 141 рубль).