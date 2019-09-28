Эксперты подсчитали средний срок ипотеки в России

По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредитования увеличился из-за активности банков. Например, из-за работы в тандеме с застройщиками. Клиентам стараются предложить более дорогие дома и квартиры, для приобретения которых требуется большая сумма, а ее получение возможно лишь при увеличении срока кредита.

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По данным на август 2019 года, россияне в среднем берут в ипотеку 2,5 миллиона рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Аналитики убеждены, что одной из главных причин является снижение ключевой и, следовательно, процентной ставки.

Специалисты отметили, что сумма ежемесячного платежа по новым ипотечным займам возрастает — 12% за последние полтора года. В среднем по стране этот показатель составил 28 тысяч рублей.