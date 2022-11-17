Общество 17 ноября 2022, 16:54 Эксперты по недвижимости рассказали, что выгоднее — покупать квартиру или арендовать Риелтор Полторак: никто не знает, будут дешеветь квартиры или нет

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Недавнее исследование, проведенное аналитиками ЦИАН, показало, что в среднем аренда однокомнатной квартиры в городе с населением от 500 тысяч человек обходится в 19,5 тысячи рублей, в то время как платеж по ипотеке составляет 30,7 тысячи рублей ежемесячно. Вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак в беседе с kp.ru рассказал, что несмотря на падение цен на аренду жилья, никто не может прогнозировать падения цен на покупку.

Как сообщили в риелторской компании «Этажи», за год цена аренды однокомнатной квартиры в Москве упала на 18,2%, а двухкомнатные квартиры стали стали дешевле на 8,5%.

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Что же касается снижения цен на покупку квартиры, Полторак порекомендовал не спешить с подобными выводами.

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«Во-первых, кто вам пообещал, что квартиры будут еще больше дешеветь? Этого никто не знает — может, будут, а может нет. Например за последние три года недвижимость подорожала практически в два раза — этого никто предположить не мог», — отметил он.

Полторак посоветовал россиянам не гадать по поводу цен на жилье, а жить в соответствии со своими потребностями.