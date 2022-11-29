Общество 29 ноября 2022, 16:53 Эксперты по недвижимости отметили падение цен на новостройки на юге Москвы

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Аналитики компании «Метриум»отметили падение цен на квартиры в новых жилых комплексах на юге Москвы. Сейчас за один квадратный метр застройщики просят до 304 тысяч рублей. Об этом написали «Дни.ру».

По типу жилья больше всего в цене упали однокомнатные квартиры. Падение составило 2,4%, до 11,5 миллиона рублей. Цены на двухкомнатные квартиры снизились на 1,5%, до 16,6 миллиона рублей.

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Квартиры-студии, напротив, незначительно выросли в цене. Приобрести такую недвижимость в ЮЗАО можно примерно за 7,7 миллиона рублей.

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