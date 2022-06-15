Родителям напомнили об опасности, которая грозит детям на летних каникулах

Большие летние каникулы сочли одними из наиболее опасных для детей. По мнению экспертов в области безопасности, в этот период количество связанных с подрастающим поколением происшествий только возрастает.

Снизить риск возможно, если подготовить ребенка к самостоятельной жизни заранее, продумав все до мелочей. Об этом написали «Известия».

Аналитики компании «Delta Системы безопасности» попросили россиян оценить уровень детской безопасности в городских условиях. Треть респондентов — 34% — заметили, что дети менее защищены в период летних каникул, чем в другие времена года: бывают предоставлены сами себе, больше времени проводят на улице, чаще остаются дома одни. Только 22% респондентов заявили, что время года не влияет на количество и состав преступлений.

Летом родители, уходя на работу, боятся оставлять отпрысков одних в квартире. Их беспокоит вероятность пожара или визит незнакомцев, интересующихся чужими жилищами.

«Относительно организации безопасности внутри квартиры 42% опрошенных предпочитают датчики взлома и проникновения. А 20% респондентов хотели бы установить тревожную кнопку с детским доступом. Еще 18% предпочли бы СМС-оповещения, когда ребенок покидает дом или возвращается», — рассказал директор по маркетингу компании Валерий Ушков.

Эксперты рекомендуют поддерживать связь с соседями. Родителям лучше заранее познакомить детей с ними и оставить их телефонный номер на видном месте. Сосед, выходящий из квартиры, вполне может спугнуть непрошенных гостей. И, конечно, он быстрее всех вызовет полицию и окажется рядом.

Чтобы ребенок не потерялся на улице, телефон у него должен быть на звуке и вибрации, с полностью заряженной батареей. Родителям следует самим это проверять перед уходом на работу. Также необходимо предостеречь детей от общения с незнакомцами.

«Главное правило в опасной ситуации — уходи! Если рядом останавливается машина, и кто-то пытается заговорить с несовершеннолетним, ребенок должен развернуться и бежать против хода движения машины, в сторону людей», — пояснила основатель и руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова.

Если на ребенка напали в подъезде, эксперт советует громко кричать: «Пожар». Этот крик обязательно привлечет внимание людей.