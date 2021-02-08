Эксперты перечислили имена мужчин, среди которых часто встречаются предатели

К их числу относятся представители сильного пола по имени Виталий. Нередко мужчины с таким именем крайне сообразительны, настойчивы и горделивы. Ради собственной выгоды они могут нарушить обещания и поменять приоритеты, даже если дело касается близких.

Имя Всеволод тоже часто носят смышленые люди с непростым характером. Речь идет о таких качествах как талант к манипуляциям и коммуникабельности. У человека с этим именем хорошо складывается карьера, при этом на личном фронте возникают проблемы, написало ИА «Невские новости».

Геннадии просты в общении и любопытны. При этом они крайне расчетливы и могут обвести вокруг пальца, а также подкорректировать факты, чтобы добиться своей цели. Чувства людей таких мужчин заботят куда меньше.

А Игори отличаются быстрой сменой настроений и непостоянством. Они любят окружать себя «полезными» людьми, чтобы использовать их. По этой причине жизненные принципы этих людей довольно гибкие. Лучше хорошо подумать, прежде чем доверять таким мужчинам.