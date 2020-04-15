Эксперты ответили на главные вопросы о росте цен на продукты во время пандемии коронавируса

Владимир Гутенев, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, считает, что цены на импортные продукты повысятся. Связано это с падением рубля.

«Что касается услуг, то здесь зависит от количества используемых импортных товаров при их оказании, но в целом я не думаю, что, например, стрижка значительно подорожает», — высказал свое мнение депутат.

Максим Черниговском, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» и кандидат экономических наук, рассказал, что на данный момент подорожал импортный алкоголь. Спиртные напитки российского производства повысились в цене из-за повышения цен на акцизы.

Игорь Костиков, доктор экономических наук, председатель межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг», заявил, что дальнейшего роста цен на товары уже не будет, что связано прежде всего со снижением спроса, вызванным тем, что финансовые возможности россиян значительно уменьшились из-за экономических последствий эпидемии коронавируса.