Эксперты оценили возможность выгодно купить квартиру на электронных торгах

Эксперты недвижимости Максим Лазовский и Александр Цыганов дали советы по покупке квартиры ниже рыночной стоимости на электронных торгах, написал «МИР 24».

«Купить квартиру на электронных торгах ниже рыночной стоимости реально. Правда не факт, что скидка будет действительно большой, и этот процесс потребует немного знаний и навыков», — отметил Лазовский.

Обычно на аукционы попадают объекты от «Росимущества» и то, что реализуется в счет погашения долгов. Также на торгах оказываются квартиры от ГУП «Соцгарантия», которые остаются от одиноких пожилых людей, заключивших договор ренты с городом.

Помимо прочего, на торги часто выставляется ипотечное жилье, за которое не смогли расплатиться первые хозяева. По словам Цыганова, недвижимость на аукционах дешевле на 10-15%, чем в среднем по рынку.