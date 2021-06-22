Эксперты оценили рост цен на жилье в 2021 году

Количество введенного в эксплуатацию жилья в 2021 году может стать рекордным. Такие объемы способны сдержать рост стоимости недвижимости, считают эксперты.

О рекордных значениях ввода в эксплуатацию 19 июня сообщил президент Владимир Путин, напомнила газета «Известия». Сейчас на различных этапах строительства находится 96,8 миллиона «квадратов» в многоквартирных домах, заявила замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«Если меры поддержки строительства будут задействованы в комплексе и реализованы согласно плану, экономика будет развиваться стабильно, шансы на рекорд есть», — отметила она.

По словам доцента кафедры менеджмента недвижимости Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Наталии Рогожиной, увеличение цен на жилье будет не экстремальным, а умеренным.

«Фактор спроса на него не повлияет — дешевых кредитов, как год назад, в этом году нет, доходы людей увеличиваются медленно, а процентные ставки растут», — подчеркнула она.

При этом Школьная считает, что рост стоимости недвижимости получится сдержать. В среднем по стране цены снизятся, а в некоторых регионах произойдет коррекция. Замдиректора отметила, что самой стабильной стоимость жилья будет в Москве и Петербурге.