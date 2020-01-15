    15 января 2020, 15:08

    Эксперты оценили решение Путина увеличить маткапитал

    Ольга Ситникова

    Специалисты прокомментировали решение президента России Владимира Путина по материнскому капиталу. Он предложил давать выплаты при рождении первенца. Об этом сообщило радио Sputnik.

    «Это правильно с точки зрения социальной политики, потому что российская семья недофинансирована. С точки зрения рождаемости, хотя это не даст большого демографического результата, но ускорит рождение детей, которые планировались…», — заметил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

    По мнению аналитика финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского, увеличение маткапитала не нанесет ущерб государственному бюджету.

    «Рождаемость в стране резко падает, мы входим в демографическую яму — малочисленное поколение девяностых годов сейчас вошло в детородный возраст. Поэтому пытаются это поколение простимулировать. Это облегчит жизнь семей, добавит уверенности в будущем. А стране будет стоить небольших денег, и, с точки зрения расходов, это по бюджету не ударит, не породит инфляцию ни в коем случае. Наша экономика сейчас может легко потянуть все, что угодно, любое увеличение госрасходов — прошлый год заканчивается с большим профицитом», — пояснил Голубовский.

    Ранее стало известно, что российские семьи смогут получать материнский капитал уже при рождении первого ребенка. Это поможет подготовиться к появлению второго.