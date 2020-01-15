Эксперты оценили решение Путина увеличить маткапитал

«Это правильно с точки зрения социальной политики, потому что российская семья недофинансирована. С точки зрения рождаемости, хотя это не даст большого демографического результата, но ускорит рождение детей, которые планировались…», — заметил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По мнению аналитика финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского, увеличение маткапитала не нанесет ущерб государственному бюджету.

«Рождаемость в стране резко падает, мы входим в демографическую яму — малочисленное поколение девяностых годов сейчас вошло в детородный возраст. Поэтому пытаются это поколение простимулировать. Это облегчит жизнь семей, добавит уверенности в будущем. А стране будет стоить небольших денег, и, с точки зрения расходов, это по бюджету не ударит, не породит инфляцию ни в коем случае. Наша экономика сейчас может легко потянуть все, что угодно, любое увеличение госрасходов — прошлый год заканчивается с большим профицитом», — пояснил Голубовский.

Ранее стало известно, что российские семьи смогут получать материнский капитал уже при рождении первого ребенка. Это поможет подготовиться к появлению второго.