Эксперты оценили решение отменить обязательный техосмотр для ОСАГО

Эксперты обсудили с ИА Ura.ru решение отменить обязательное прохождение техосмотра для получения ОСАГО.

«Можно надеяться, что большинство водителей будут следить за своим автомобилем добросовестно, но это, как минимум, наивно. Автомобилей подержанных очень много, зарплаты не растут, обслуживать дорого и сложно. <…> И эти неотремонтированные, технически неисправные автомобили будут выезжать на дороги», — предупредил один из разработчиков закона об ОСАГО в 2002–2003 годах Александр Коваль.

Президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук добавил, что уже сейчас в стране таких машин много. По его мнению, ситуация с автомобилями ухудшилась, когда на плечи страховщиков лег техосмотр.

«Когда техосмотр проходил в ГИБДД, по крайней мере на станции фотографировали автомобиль, что он исправен», — напомнил собеседник информагентства.