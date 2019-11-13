Эксперты оценили разрешение КС об изъятии имущества у граждан

«Мы перечислили четкие основания: можно ли изымать деньги и иные объекты, можно ли расширять круг лиц, можно ли признавать фактическим владельцем, насколько это конституционно. Было указано общее положение о том, что коррупция — это глобальное зло и надо с ней бороться», — отметила Валерия Туникова.

Адвокат добавила, что в приговоре Захарченко не говорится о получении взятки в размере $800 тысяч. Пресненский и Московский городской суд оправдали бывшего полковника.

«Получается, что судом установлено, что Захарченко в рамках преступления денег не получил. Тогда что изымали у родственников и знакомых?» — поинтересовалась Туникова.

По мнению адвоката, это опасная тенденция, так как произвольное обращение собственности в доход государства небезопасно.

Туникова подчеркнула, что она и ее доверители не жалеют о жалобе в Конституционный суд. Однако ожидали услышать другое решение.

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Леонид Косалс убежден, что новое решение КС не повлечет за собой радикальных изменений и вряд ли коснется обычных граждан. Тем не менее, по словам профессора, теперь существует вероятность избирательного правоприменения.

«Человек ставится в уязвимую позицию — он вынужден доказывать свою невиновность», — заявил Леонид Косалс.

Он также обратил внимание на то, что это не поможет в борьбе с коррупцией.

Ранее КС отказал семье бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в рассмотрении жалобы. Они просили признать незаконным изъятие имущества в пользу государства.