  • Эксперты оценили разрешение КС об изъятии имущества у граждан

    13 ноября 2019, 10:47

    Ольга Ситникова

    Адвокат Валерия Туникова и профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Леонид Косалс прокомментировали признание КС России законным изъятие государством имущества у граждан, которые не подтверждают законность его приобретения, сообщил сайт News.ru.

    «Мы перечислили четкие основания: можно ли изымать деньги и иные объекты, можно ли расширять круг лиц, можно ли признавать фактическим владельцем, насколько это конституционно. Было указано общее положение о том, что коррупция — это глобальное зло и надо с ней бороться», — отметила Валерия Туникова.

    Адвокат добавила, что в приговоре Захарченко не говорится о получении взятки в размере $800 тысяч. Пресненский и Московский городской суд оправдали бывшего полковника.

    «Получается, что судом установлено, что Захарченко в рамках преступления денег не получил. Тогда что изымали у родственников и знакомых?» — поинтересовалась Туникова.

    По мнению адвоката, это опасная тенденция, так как произвольное обращение собственности в доход государства небезопасно.

    Туникова подчеркнула, что она и ее доверители не жалеют о жалобе в Конституционный суд. Однако ожидали услышать другое решение.

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    Леонид Косалс убежден, что новое решение КС не повлечет за собой радикальных изменений и вряд ли коснется обычных граждан. Тем не менее, по словам профессора, теперь существует вероятность избирательного правоприменения.

    «Человек ставится в уязвимую позицию — он вынужден доказывать свою невиновность», — заявил Леонид Косалс.

    Он также обратил внимание на то, что это не поможет в борьбе с коррупцией.

    Ранее КС отказал семье бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в рассмотрении жалобы. Они просили признать незаконным изъятие имущества в пользу государства.