Эксперты оценили идею с указателями на фарси и узбекском в метро

Указатели в столичном метро на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на фарси и узбекском. Эксперты по-разному оценили инициативу с переводом табличек в подземке.

«Такие инициативы должны носить исключительный характер, чтобы не вызывать негативную реакцию в обществе», — заявил «Ведомостям» член совета по делам национальностей при правительстве Москвы, руководитель Узбекской национально-культурной автономии в городе Хабиб Абдуллаев.

Он добавил, что трудовые мигранты должны знать русский язык в достаточном объеме для чтения указателей. Также приезжие могут скачать на свой телефон карту метро на родном языке. Еще Абдуллаев предложил выдавать мигрантам памятки и схемы, а также работать над углублением программы по адаптации иностранцев.

Как пояснила председатель совета Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова, узбекам сложно читать на русском языке, так как в их родной стране последние десятилетия для обучения используется латиница. Перевод указателей сделал бы пребывание мигрантов в столице более комфортным.

«Их никто не будет дергать, не будут спрашивать, не будут толпиться в поисках дороги», — пояснила Хамракулова.

Указатели продублировали на фарси и узбекском на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая». В пресс-службе столичной подземки объяснили, что именно из этих точек ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово».