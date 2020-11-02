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    02 ноября 2020, 19:01

    Эксперты оценили идею развивать производство растительного мяса

    Артур Блянихов

    Специалисты обсудили с «ПолитЭкспертом» предложение развивать в России производство растительного мяса.

    «У хищников кишечник намного короче, способен быстро переварить мясо. В нашем животная пища находится слишком долго и разлагается. Нам ближе потребление растительной пищи», — обратил внимание профессор Института экономики РАН Иван Стариков.

    В свою очередь профессор МГУ, учредитель Национального исследовательского центра здорового питания Олег Медведев связал здоровый образ жизни с увеличением в рационе растительных продуктов.

    «И очень приятно слышать такие призывы от представителей власти. Это значит, что они следят за здоровыми тенденциями», — заметил собеседник издания.