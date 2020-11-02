Эксперты оценили идею развивать производство растительного мяса

«У хищников кишечник намного короче, способен быстро переварить мясо. В нашем животная пища находится слишком долго и разлагается. Нам ближе потребление растительной пищи», — обратил внимание профессор Института экономики РАН Иван Стариков.

В свою очередь профессор МГУ, учредитель Национального исследовательского центра здорового питания Олег Медведев связал здоровый образ жизни с увеличением в рационе растительных продуктов.

«И очень приятно слышать такие призывы от представителей власти. Это значит, что они следят за здоровыми тенденциями», — заметил собеседник издания.