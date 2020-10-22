Эксперты оценили идею освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Государство может компенсировать расходы ресурсоснабжающим компаниям из бюджета. Для этого понадобится выделять около 140 миллиардов рублей ежегодно.

В Общественном совете при Минстрое и в Госдуме поддержали инициативу. Ее также оценили эксперты.

Отмена платы за ЖКУ для малоимущих должна осуществляться только через механизм жилищно-коммунальных субсидий. Так считает ведущий специалист по жилищному праву фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук.

«Адресная помощь малообеспеченным — это хорошо. Но что мешает сделать это в рамках существующего механизма предоставления субсидий? Пойти проторенной дорожкой и расширить рамки?» — отметил он.

Тогда потребитель сможет самостоятельно контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и работу управляющей компании. После получения от государства жилищной компенсации он решит, оплатить те или иные услуги или нет. Если же власти будут полностью оплачивать счет за ЖКУ, качество работы управляющих компаний никто не проконтролирует.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева назвала идею в целом неплохой. Она предложила сделать акцент именно на адресной социальной поддержке, в том числе потребителям жилищно-коммунальных услуг.