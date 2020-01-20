Эксперты оценили экономические обещания Мишустина

Глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов напомнил, что понятие «возраст дожития» вошло в обиход, дабы оправдать повышение пенсионного возраста. По его словам, пенсионный возраст — это период потери трудоспособности. Отсюда возникает вопрос: что именно страхуется — потеря трудоспособности или возраст дожития до конкретной планки?

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков заметил, что нацпроекты — это форма целевых трат госбюджета и за ними стоит серьезный президентский контроль и учет. Сторонники Мишустина считают, что прошлое правительство не справилось организационно, а новый премьер-цифровизатор сможет многое решить.

Политэкономический эксперт Леонид Радзиховский одобрил план Мишустина рассчитать федеральную формулу бедности, а затем распределить ее для каждого региона. Потом через социальные контракты довести ее до конечного потребителя.

Глава ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи обозначил, что административные барьеры мешают бизнесу. По его мнению, чтобы предприниматели перестали чувствовать себя незащищенными, необходимо убрать излишнее присутствие государства в экономике, а также сделать доступнее кредитные ресурсы.