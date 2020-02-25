Эксперты отметили резкий рост продаж абонементов в фитнес-клубы

Экспертам удалось проанализировать 17 миллиардов кассовых чеков. По их оценкам, россияне в среднем покупают годовой абонемент в фитнес-клуб за 17 555 рублей. В сравнении с январем прошлого года эта стоимость сократилась на 21%.

Средняя месячная цена абонемента в фитнес-клуб — 1933 рубля, средняя стоимость за три месяца — 4600 рублей, а за полгода — 12 800 рублей.