Эксперты отметили плюсы повышения скорости до 150 километров в час

ГИБДД планирует повысить скорость движения на дорогах до 150 км/ч. Однако изменения будут действительны только для тех трасс, которые допускают высокую скорость. О том, хорошо это или нет, рассказали автоэксперты, сообщило агентство Ura.ru.

Так, по мнению координатора общества «Синие ведерки» Петра Шкуматова и координатора экспертного совета по взаимодействию с автомобильными объединениями при комитете Госдумы, президента Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева, такое увеличение скорости на дорогах позволит сделать поездку более комфортной. При этом число аварий заметно сократится.

Шкуматов также уточнил, что увеличение скорости может коснуться трассы М-12, которая скоро дойдет до Екатеринбурга. Ранее осуществить это предложение не удавалось только потому, что в ПДД прописана максимальная скорость до 110 км/ч.