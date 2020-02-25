Эксперты опровергли официальную версию гибели Цоя

Человек-легенда, солист группы «Кино» Виктор Цой погиб 30 лет назад в автокатастрофе. По официальной версии, он заснул за рулем своего «Москвича» и на полном ходу лоб в лоб столкнулся с идущим по встречке автобусом. Эксперты сомневаются в этой версии аварии.

Трагедия произошла утром 15 августа. По версии следствия, Цой возвращался с рыбалки, разогнался до 100 километров в час и уснул за рулем. Машина вильнула и ушла на встречную полосу, где столкнулась с автобусом Ikarus 250. Цой погиб на месте. Это произошло на трассе Слока — Талси, теперь Р128, в Латвии, неподалеку от деревни Плиеньциемсе. Время гибели певца — 11:30.

Схема ДТП, которую тогда составила дорожная полиция, до сих пор настораживает экспертов. Теперь на нее обратил внимание криминалист Николай Чадков, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Схема, составленная ГИБДД на тот момент, немая. Там ничего практически нет, там очень мало информации. Там нет большей части размерных характеристик», — объяснил криминалист.

Схему ДТП изучил и подполковник полиции, следователь Станислав Рыбчинский. По мнению специалиста, схема не соответствует версии, что водитель уснул за рулем.

«Когда человек засыпает, он резко съезжает вправо и после этого начинает сдвигаться в правую сторону. Машина съезжает и происходит столкновение с каким-то препятствием. Здесь же мы видим, что машина резко ушла влево. Это значит, что водитель среагировал на препятствие», — пояснил свои сомнения Рыбчинский.

Если машина ушла влево, водитель не спал. Наиболее вероятная причина такого маневра — он пытался объехать какое-то препятствие, скорее всего внезапно возникшее на дороге. Машину в итоге занесло, закрутило и вынесло на встречку, где ехал автобус.

В официальной схеме ДТП полиция нарисовала след от покрышек. Схема подтверждает мнение Рыбчинского: след тянется по обочине и длится почти 24 метра, а затем переходит в кривую линию — след бокового заноса. Машину несло 11, 5 метров. Согласно этой схеме, последние 35 метров до столкновения с автобусом Цой ехал по обочине двумя правыми колесами. Спать в такой ситуации нереально.

Единственным свидетелем ДТП в итоге оказался водитель автобуса, в который врезался автомобиль Цоя. Именно его слова стали основой для официальной версии происшествия: водитель уснул за рулем и потерял контроль над машиной. Гибель певца между тем остается по сей день окутана тайной.