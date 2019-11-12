Эксперты определили вероятность вымирания человечества за год

По информации издания, риск вымирания человечества выше вероятности оказаться съеденным акулой (1:1 500 000) или погибнуть от удара молнии (1:700 000).

Исследователи выяснили, что погибли уже 99% видов, которые когда-либо существовали на Земле. Причинами вымирания стали изменения окружающей среды, эволюционная гонка и межвидовая конкуренция. Тем не менее, некоторые виды исчезли от удара астероида или извержения вулканов, поэтому ученые решили узнать, может ли случиться подобное с Homo sapiens.

Эксперты подсчитали вероятность природных или космических катастроф. Возможность ядерной войны и глобального потепления увеличили риски.

Во время исследования ученые изучили также вариант развития событий для планет, похожих на Землю. Всего удалось обнаружить три сценария: мягкая адаптация, постепенное вымирание и полный крах.

Мягкая адаптация — наиболее положительный вариант. В этом случае население приспосабливается к установившимся условиям. Однако более вероятным ученые считают вымирание, когда семь из десяти жителей планеты умрут раньше, чем смогут приспособится к новым условиям.

Полный крах означает, что нанесенные повреждения быстро уничтожат любую жизнь на планете.

Ученые подчеркнули, что человечеству важно подумать о будущем Земли и постараться не допустить роковых ошибок.