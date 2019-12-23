Эксперты определили самые закредитованные регионы России

Калмыкия возглавила рейтинг российских регионов по уровню закредитованности. В среднем экономически активное население задолжало государству около 208 тысяч рублей.

Соответствующее исследование привело РИА «Новости» на основе информации ЦБ РФ и Росстата. Уровень закредитованности эксперты оценили, сравнив среднедушевой долг по банковским кредитам и годовую зарплату.

Оказалось, что Калмыкия, Тува и Курганская область обладают наиболее значительным уровнем закредитованности. При этом Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного гражданина. Он составил 478 тысячи рублей.

Наименьшие показатели закредитованности — у Северо-Кавказского и Южного федерального округов. Ингушетия заняла первое место, второе досталось Крыму, а тройку лидеров замкнул Севастополь. Топ-5 рейтинга замкнули Дагестан и Чечня.

Больше всего кредитная задолженность в среднем на одного жителя региона выросла в Московской области — на 66 тысяч рублей. Вторым идет Ямало-Ненецкий автономный округ: ссудная задолженность на одного человека здесь стала больше на 64 тысячи. Третье место досталось Чукотке с показателем в 63 тысячи. В первой пятерке также оказались Тува (прирост в 61 тысячу рублей) и Санкт-Петербург, где за год долговая нагрузка на одного человека выросла на 59 тысяч.