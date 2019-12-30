Эксперты определили регионы России, где больше всего любят шампанское на Новый год

За год в России покупают порядка 215 миллионов бутылок игристого напитка, по две на каждого совершеннолетнего в стране. Специалисты подсчитали, что во время новогодних праздников продают 24% всего шампанского за год.

По информации ИА Nation News, первое место в списке занял Ненецкий автономный округ. Эксперты выяснили, что жители этого региона в среднем выпивает по 4,3 бокала в праздник.

Вторую строчку рейтинга заняла Мурманская область. Там приходится 3,8 бокала на взрослого жителя в среднем. Третье место досталось Камчатскому краю. По оценкам специалистов, в среднем 3,7 бокала на человека в праздничную ночь.

В десятке лидеров оказались Сахалинская и Московская области, Санкт-Петербург, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Хабаровский край.

Эксперты предположили, что популярность шампанского в регионе зависит от структуры населения. Ведь, как правило, такой напиток предпочитают молодые люди.