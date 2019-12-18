Эксперты определили лучшие марки сливочного масла
Росконтроль проверил сливочное масло 36 марок и выбрал лучшие образцы. Ценовой диапазон, на который ориентировались специалисты, колебался от 380 до 1290 рублей. С результатами ознакомилась «Вечерняя Москва».
По данным РИА ФАН, экспертную проверку прошли продукты следующих брендов: «Нежинская», «Сударыня», «Крестьянские узоры», «Умное решение», «Андронова лавка», Burenka-club, а также «Экомилк», «Радость вкуса» и «Вологодское из Вологды».
При этом в черном списке оказались 23 марки сливочного масла.