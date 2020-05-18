Эксперты определили готовые к удаленному формату профессии

По информации ИА Nation News, эксперты уточнили, что удаленная работа не пугает некоторые компании. В период ограничений из-за пандемии коронавируса сотрудники таких фирм оказались защищены от кризиса.

Digital-профессиям оказался не страшен дистанционный формат. Управление и координация проектов также не потеряли популярность во время режима самоизоляции. А спрос на маркетинг, финансы и юриспруденцию увеличился.