Эксперты одобрили проект реставрации Нижегородского кремля
Проект реставрации Нижегородского кремля одобрили эксперты. Его подготовят к празднованию 800-летия города. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Планируется, что Нижегородский кремль станет центральной площадкой для проведения праздничных мероприятий. Так как он является знаковым местом для жителей региона. По программе реставрации, собираются отремонтировать Борисоглебскую и Георгиевскую башни, а также выполнить вычинку кирпичной кладки.
«Нижегородского кремля — это средневековая крепость — одна из лучших в России по степени сохранности и вторая по размеру после Московского кремля. После проведения работ, впервые за более чем 200 лет можно будет пройти по всему периметру стен. Кремль станет единым культурным центром», — заявил Глеб Никитин.