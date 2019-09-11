Эксперты обсудили способы борьбы с непрофильными вызовами скорой

По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья и главу экспертно-консультативного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере оказания скорой медицинской помощи Юрия Кобзева, скорую помощь нельзя вызывать «просто так».

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«Мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье. Чтобы он (пациент — прим. ред.) без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов», — объяснил свою позицию Кобзев.

Пока законодатели не знают, когда норма будет закреплена в официальных документах. Еще нет согласия от страховых компаний по многим вопросам. Депутат отметил, что лишь половина случаев вызова скорой в России действительно экстренные и неотложные.

Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал уверен, что врачи скорой помощи перегружены «непрофильными вызовами». Эксперты считают, что введение штрафов сопряжено с определенным риском, ведь пациенты склонны перестраховываться, потому что они непрофессиональные медики.

«Доказать, что человек вызвал себе „скорую“ не потому, что у него внезапно возникли большие проблемы со здоровьем, а потому что ему хочется иметь скорую помощь у себя дома, чтобы не ходить в поликлинику, крайне сложно. Из „цитат великих больных“: „Я не медик, я не знаю“. И суд встанет на сторону звонившего», — заявил фельдшер, председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков.