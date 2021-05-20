Эксперты объяснили, в чем смысл развития Санкт-Петербургской агломерации

Председатель КРТИ Андрей Левакин и директор по решениям в области общественного транспорта компании «SIMETRA» Владимир Валдин объяснили, в чем смысл развития Санкт-Петербургской агломерации, сообщил Piter.TV.

Петербург и Ленинградская область начали совместно благоустраиваться в прошлом году. Статус агломерации позволил регионам получить федеральные средства, а местным жителям — льготы у соседей. Левакин рассказал, что два субъекта получили 1,5 миллиарда рублей. Из них один миллиард пошел на ремонт дорог города. Речь идет о 30 адресах в разных районах.

В области дороги обновят в 10 районах по 22 адресам с заходом на территорию Петербурга. По словам Валдина, в рамках проекта можно разгрузить метро при помощи железнодорожного сообщения. Власти планируют вывести в приоритет именно движение электричек. Также плюсом транспортной интеграции регионов станет то, что расплачиваться за проезд людям из города и области можно будет одной проездной картой.