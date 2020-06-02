Эксперты объяснили, почему женщины прагматичнее мужчин

По данным издания, Сбербанк провел исследование и выяснил, что добровольные пенсионные накопления женщины оформляют чаще мужчин.

Юрист Юрий Капштык заметил, что женщины более предусмотрительны и практичны, нежели мужчины, которые руководствуются психологией сегодняшнего дня. Женщины несут ответственность за будущее детей, поэтому вопрос о безопасности и социальной защищенности является для них одним из приоритетных.

«Пенсионные накопления — это тоже предусмотрительный шаг. Женщина более практически подходит к тому, что возраст идет быстрее, ей нужна гарантия того, что в будущем уже все будет решено заранее», — обратил внимание специалист.

В свою очередь президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич напомнил о всегдашнем различии в финансовом положении двух полов.

«В случае с Россией оно объясняется различиями в образовании и в образе жизни: женщин с высшим образованием больше, чем мужчин, к тому же, женщины меньше работают на вредных производствах. <…> Ситуация с управлением капиталами примерно такая же, как и с кулинарией: готовят чаще женщины, но лучшие повара — мужчины», — сравнил Манкевич.