Эксперты объяснили, когда станет выгодной покупка квартир под сдачу

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков допустил, что к сентябрю этого года вновь станет выгодно сдавать квартиры в аренду. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

«Сейчас ситуация такая, что квартиры выросли в цене по продаже, а аренда не выросла. Но, я думаю, она изменится к сентябрю. Сейчас все выйдут с пандемии, начнут приезжать, границы откроют, студентов выпустят из онлайн обучения в офлайн и все выровняется», — обратил внимание Барсуков.

Коммерческий директор девелоперской компании «Сити-XXI век» Юрий Просвиров отметил выгодность вложения в квартиру, поскольку, по его словам, это вложение в реальный актив.

«Инвестиция с целью последующей сдачи квартиры в аренду выгодна только тогда, когда инвестор имеет несколько объектов для сдачи в аренду и занимается таким бизнесом профессионально», — заметил собеседник информагентства.