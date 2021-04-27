Эксперты объяснили, как правильно ухаживать за малиной весной

Специалисты рассказали, как правильно ухаживать за малиной в весеннее время года. После того, как растает снег, а почва подсохнет, нужно провести обрезку кустарников, сообщил сайт «Утро.ру».

Ее необходимо делать два раза. Сперва следует убрать все стебли, которые выросли прямо над землей. Затем, когда окончательно потеплеет, примерно до плюс 10 градусов, нужно срезать верхушки до живой почки и здоровые стебли укоротить на 20 сантиметров. Благодаря этому ягоды вырастут и на боковых ветвях.

Помимо прочего, не стоит забывать о состоянии почвы. Между рядами малины ее советуют немного порыхлить. Также лучше обложить перегноем или компостом, соломой, опилками, торфом каждый куст. Важно обрабатывать малину от болезней. Еще следует подкормить растение. В первом удобрении весной должно содержаться как можно больше азота. Необходимо внести одну столовую ложку аммиачной селитры на один квадратный метр почвы.