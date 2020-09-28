Эксперты объяснили, как должен выглядеть современный двор жилого дома

По их словам, важным критерием является наличие детской площадки с различными аттракционами. Малышей привлечет большая песочница, а для ребят постарше устанавливаются карусели и канатные паутинки. Пространство делят на зоны для прогулок, игр и отдыха.

Помимо прочего, является важным оснащение придомовой территории пропускной системой. За тем, чтобы на территории не было посторонних, должна следить служба охраны. По периметру всего комплекса необходимо установить камеры круглосуточного видеонаблюдения.

Для машин предусматривается многоуровневый крытый паркинг с теплым переходом. Рядом с подъездами размещаются специальные парковки для велосипедов. Также на первом этаже выделяются отдельные помещения для колясок, самокатов, скейтов и велосипедов.