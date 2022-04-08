Эксперты объяснили, что будет с индустрией видеоигр в России

Независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко заявил, что работающие в индустрии видеоигр международные компании в России в связи с санкциями испытывают некоторые трудности. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По его словам, у компаний возникла проблема с возможностью вывода денег за свои продукты, а также проблема с культурой отмены всего русского. У них теперь не будет выхода на международные рынки, на которых можно зарабатывать до 90% прибыли.

Как рассказал руководитель СКБ «Робототехника» НИУ МИЭТ Станислав Шепелев, российским компаниям-разработчикам придется либо мигрировать в другие страны, либо разделяться, поскольку существуют проблемы с приемом платежей, написал «Взгляд».

Эксперт также указал на дефицит IT-кадров в России. По его словам, разработчики нужны во всех областях, а не только в индустрии видеоигр.