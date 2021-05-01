Эксперты нефтегазового рынка назвали самый перспективный вид топлива

Вопросы экологии стали одной из главных тем десятого Национального нефтегазового форума. Участники обсудили сроки и возможности перехода на чистые источники энергии. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что из всех ископаемых видов топлива самым экологически чистым остается газ, на который приходится почти половина рынка.

Представитель федерального ведомства отметил, что в России один из самых чистых энергетических балансов из промышленно развитых стран.

«У нас примерно 40−45% — это вообще безуглеродные источники: атом, ГЭС и возобновляемые источники энергии. Остальное — в основном газ, который является самым низкоуглеродным из всех ископаемых видов топлива, — привела цитату Сорокина ОГТРК «Ямал-Регион».

Он подчеркнул, что даже в период пандемии газовый сектор показал рост. При этом две трети всех запасов газа сосредоточены на Ямале. Регион имеет большое транспортное преимущество. Северный морской путь позволяет доставлять его на восток и запад.

Еще больше улучшит логистику строительство Северного широтного хода, который поддержал президент России Владимир Путин. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Арт. зов отметил, что это даст региону возможности дополнительного развития.