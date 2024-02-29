Общество 29 февраля 2024, 10:49 Эксперты НБКИ заявили об увеличении доли ипотечных заемщиков старше 40 лет в 2023 году

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Доля заемщиков старше 50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в 2023 году составила 26,2%, увеличившись на 2,6 п. п. по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщили эксперты Национального бюро кредитных историй, сообщил RT.

При этом самой массовой категорией заемщиков остаются россияне в возрасте от 30 до 40 лет. Они считаются более рискованными гражданами с нестабильными доходами.

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Также в 2023 году на 1 п. п. (до 9%) увеличилась доля самых малочисленных и пожилых заемщиков из возрастных групп от 50 до 60 лет.