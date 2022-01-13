Эксперты назвали топ-5 профессий, которые скоро исчезнут

Специалисты кадрового агентства «Стафф-АП» назвали пять профессий, который в ближайшее время исчезнут с рынка труда. Об этом сообщила «Газета.ru».

Уточняется, что в список вошли бухгалтеры, юристы, риелторы, кассиры и сотрудники кол-центров. Их обязанности в ближайшие несколько лет будут автоматизированны.

«Риелторы будут потеснены автоматизированными системами. Уже сейчас действующие на рынке недвижимости интернет-сервисы, агрегаторы во многом замещают посреднические функции», — говорится в исследовании.

Вместо кассиров везде будут кассы самообслуживания, а сотрудников колл-центров заменят голосовые помощники.