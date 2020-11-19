Эксперты назвали слухи о смерти журналистики преждевременными

«Журналистика переживает непростые времена. Газеты теряют читателя, на радио и телевидении сократились рекламные бюджеты. Но запрос читателя, зрителя на анализ и на расследования очень большой. И никакие блогеры не заменят в этом журналистов, так как не владеют необходимыми инструментами, методами сбора и обработки информации», — открывая дискуссию, сказал Леонид Млечин, председатель Правления Международной академии телевидения и радио (МАТР), директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России.

С ним согласился первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, который уверен, что разговоры о смерти журналистики сильно преждевременны. По его мнению, сегодня важно размежеваться с теми, кого все чаще называют угрозой журналистике — блогерами и социальными сетями, не имеющими ничего общего с обсуждаемой профессией. Михаил Соломонович расставил нужные качества современного журналиста по степени важности: «Во-первых, это ум. Во-вторых, талант. В-третьих, творческие наклонности. На четвертое место ставлю профессионализм, на пятое — профессиональную подготовку. Когда все эти качества сойдутся в человеке, получится профессионал».

За повышение качества журналистики высказался заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев: «Грамотная интересная подача фактов, качественный русский язык, проверка и достоверность информации — вот задачи журналистики в эпоху распространения фейков».

Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ, сказала, что у журналиста сегодня много заказчиков, каждый предъявляет свои требования. «Их диктуют очень разные по своей сути институты: главный редактор СМИ хочет одного, рекламодатель — другого. Еще есть общество и аудитория, мнение которых журналист тоже не может не учитывать», — считает Елена Леонидовна. В этой ситуации факультетам журналистики важно заложить выпускникам теоретическую базу — литература, языки, понимание общественных процессов. Журналист с хорошей универсальной базой быстро и без особого труда освоит практические навыки.

По словам ректора Академии медиаиндустрии Вячеслава Умановского, образование создает для журналиста такую же основу профессии, как и фундамент для здания. «Если ты хочешь быть успешным в нашей профессии, сегодня нельзя получить диплом и расслабиться. Надо постоянно совершенствоваться, повышать квалификацию. Было бы правильно внести в профстандарты журналиста требование такого непрерывного обучения», — сказал Вячеслав Владленович.

Сергей Ерофеев, исполнительный директор Международной академии телевидения и радио, декан факультета журналистики Института кино и телевидения (ГИТР), ключевым словом в профессии сегодня назвал «рассинхрон» (когда звук и изображение на телеэкране не совпадают). «Очевиден рассинхрон новых и старых медиа с преподаванием журналистики. Важно, чтобы молодежь обучали в вузах не только преподаватели, но и опытные журналисты-практики», — сказал Сергей Владимирович.

Максим Поляков, профессор МГИМО и РАНХиГС, придерживается мнения, что надо давать будущим работникам СМИ более широкий круг знаний, чем чисто профессиональные. «В РАНХиГС я подготовил программу магистратуры, цель которой — дать людям не карту, а компас. Не дать готовое решение, а рассказать, как работает система. Программа междисциплинарная, нацеленная на подготовку многорукого журналиста, который может все. Основной принцип, которому мы учим журналиста, — не делай зла! Рассказываем про фейки, про то, как надо аккуратно обращаться со словом, как важно проверять факты…» — рассказал Максим Львович.

Не все вызовы времени можно преодолеть хорошим образованием и профессионализмом, уверен Александр Куприянов, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики». «Какие навыки будут нужны журналисту в ближайшем будущем, не знает никто. Даже когда мы сегодня учим молодежь цифровой журналистике, эти знания вряд ли пригодятся. Мы можем поделиться только тем опытом, которым владеем, — заявил Александр Михайлович. — Я вижу только одно возможно решение — заставлять студентов с молодыми мозгами изобретать что-то новое, мотивировать молодых специалистов развивать профессию. Главное не связывать их своим опытом».

В образовании журналиста должна возрасти роль психологии, считает профессор факультета психологии МГУ Лидия Матвеева. «Сегодня мало кто может создать органичный образ на экране, который бы передавал нужную энергетику. Для правильной беседы важна психология коммуникаций, умение слушать собеседника. Обязательно знать психологию творчества. Умение придумывать, нестандартно мыслить — это тоже навык. Наконец, психология поможет развить собственную интеллигентность», — заявила Лидия Владимировна.

Генеральный продюсер «Формат-ТВ» Оксана Барковская назвала три самые важные способности, которыми обладает журналист-профи: он умеет находить и проверять информацию, у него есть собственная сеть источников, экспертов, он способен самостоятельно определить, чему углубленно учиться для собственного роста.

По мнению Владимира Таллера, члена комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, академика Российской академии радио и Международной академии телевидения и радио, читатель-слушатель-зритель меняется, поэтому для успеха в профессии необходимо понять, чего от журналистов ждет аудитория. «Наше будущее в том, чтобы соответствовать требованиям общества, и профессионально уметь преподносить то, что мы видим с разных сторон. Основное качество, которое я поставил бы на первое место и у журналиста, и у блогера — доверие», — уверен Владимир Михайлович. Также журналисту важно развивать эмоциональный интеллект, так как без эмпатии, умения сопереживать трудно представить современную журналистику.

Закончил он цитатой социолога и футуролога Элвина Тоффлера, которая передала общее настроение участников круглого стола: «В двадцать первом веке безграмотными будут считаться не те, кто не умеет читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться».