Эксперты назвали сферы бизнеса, которые быстрее других придут в себя после пандемии

«Цифра»

Профессиональный бизнес-тренер и предприниматель Наталья Грей отметила, что первыми смогут выйти из кризиса службы доставки, онлайн-серверы и приложения и все те, кто уже сейчас приспособился к новым условиям и начал работать в Сети.

«Еще в конце прошлого года лидеры мнений настоятельно утверждали, что человечество активно в ближайшее десятилетие переживет глобальную цифровизацию. А это означает, что ручной труд будет заменен на роботов, а самой востребованной сферой есть и останется IT-индустрия. Очевидно, что мир меняется», — пояснил специалист.

Также быстро выйдут из кризиса и увеличат доходы компании, которые и до пандемии находились в цифровой системе.

«Инвесторы начнут вкладывать в создание новых платформ для виртуального общения, повысится еще больше конкурентность среди видеосервисов. К примеру, акции таких компаний, как Zoom Video Communications, выросли в 500 раз на волне активного использования данного контента», — отметила предприниматель.

Красота

Когда люди смогут вернуться к привычному ритму жизни, многие кинутся в развлекательные заведения и салоны красоты.

«Сегодня многие из дам забыли, когда в последний раз стриглись или приводили в порядок свои ногти», — отметила Грей.

По ее мнению, именно парикмахерские и центры косметологии почувствуют большой поток клиентов и за счет этого смогут приумножить доход после кризиса. Аналогичная ситуация ждет рестораны, кафе, торговые центры и фитнес-центры.

Отпуска

После возобновления авиаперелетов порадуется и туристическая сфера. Многие фирмы смогут закончить операции, которые были начаты еще до пандемии. Однако здесь специалисты считают, что в плюсе будет внутренний туризм.

«Даже минимально накопленные средства люди захотят потратить на непродолжительный отпуск в месте, которое максимально далеко от их родных и утомивших за время самоизоляции чертог. И далеко не факт, что выбор падет на зарубежные туры. Напротив, в целях экономии люди будут отправляться на российский юг или в регионы, в которых ранее не бывали», — пояснила эксперт.

Побег из города

Руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор Гульнара Ручкина считает, что внутри большинства отраслей слабый бизнес обанкротится.

«Останется бизнес, у которого есть „подушка безопасности“, желание работать и сервис более высокого качества, чем у конкурентов. То есть сильные игроки — сетевые гиганты», — уточнила Ручкина.

По ее мнению, после пандемии будет быстро развиваться рынок загородной недвижимости экономкласса, а также рынок строительных материалов. Профессор уверена, что люди больше не не захотят жить в «каменных джунглях» и будут выбирать жилье за городом. Выживут и сферы, которые смогут обеспечить население продовольствием.