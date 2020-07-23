Эксперты назвали самый дешевый регион для покупки коттеджа
По данным специалистов, самый дешевый коттедж можно приобрести в Курганской области. Там его стоимость составляет в среднем 1 619 665 рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
На втором месте находится недвижимость в Кемеровской области (1 881 359 рублей), затем идут коттеджи в Еврейской АО (1 912 442 рубля).
Загородные дома в Москве и Санкт-Петербурге обойдутся покупателям в 16 514 588 рублей и 13 928 021 рубль соответственно.
Эксперты отметили, что по стране средняя цена коттеджа составляет 4,3 миллиона рублей.