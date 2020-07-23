Эксперты назвали самый дешевый регион для покупки коттеджа

На втором месте находится недвижимость в Кемеровской области (1 881 359 рублей), затем идут коттеджи в Еврейской АО (1 912 442 рубля).

Загородные дома в Москве и Санкт-Петербурге обойдутся покупателям в 16 514 588 рублей и 13 928 021 рубль соответственно.

Эксперты отметили, что по стране средняя цена коттеджа составляет 4,3 миллиона рублей.