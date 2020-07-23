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    23 июля 2020, 18:07

    Эксперты назвали самый дешевый регион для покупки коттеджа

    Анастасия Кременчугская

    По данным специалистов, самый дешевый коттедж можно приобрести в Курганской области. Там его стоимость составляет в среднем 1  619  665 рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    На втором месте находится недвижимость в Кемеровской области (1 881 359 рублей), затем идут коттеджи в Еврейской АО (1 912 442 рубля).

    Загородные дома в Москве и Санкт-Петербурге обойдутся покупателям в 16  514  588 рублей и 13  928  021 рубль соответственно.

    Эксперты отметили, что по стране средняя цена коттеджа составляет 4,3 миллиона рублей.

    Новости SMI.FM