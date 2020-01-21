    21 января 2020, 10:56

    Эксперты назвали самые востребованные сферы деятельности у молодежи

    Анастасия Кременчугская

    Российский центр содействия молодежному предпринимательству «Роспредприниматель» составил список сфер деятельности, которые пользуются большой популярностью у молодых предпринимателей, сообщил RT.

    Рейтинг возглавляет сфера услуг. По данным центра, молодые бизнесмены чаще всего занимаются организацией сети кафе, спортклубов, караоке и других заведений.

    На втором месте находится социальная сфера. Молодежь охотно открывает пансионаты для пожилых и инвалидов, театры социальной направленности, центры детского массажа.

    Интернет-предпринимательство занимает третье место. То есть, интернет-маркетинговые агентства, дизайнерские компании.

    Средний возраст предпринимателей в России — 27 лет.