Эксперты назвали самые востребованные сферы деятельности у молодежи
Российский центр содействия молодежному предпринимательству «Роспредприниматель» составил список сфер деятельности, которые пользуются большой популярностью у молодых предпринимателей, сообщил RT.
Рейтинг возглавляет сфера услуг. По данным центра, молодые бизнесмены чаще всего занимаются организацией сети кафе, спортклубов, караоке и других заведений.
На втором месте находится социальная сфера. Молодежь охотно открывает пансионаты для пожилых и инвалидов, театры социальной направленности, центры детского массажа.
Интернет-предпринимательство занимает третье место. То есть, интернет-маркетинговые агентства, дизайнерские компании.
Средний возраст предпринимателей в России — 27 лет.