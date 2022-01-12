Эксперты назвали самые востребованные профессии в сфере фриланса в 2022 году

Эксперты сервиса «СберУслуги» перечислили наиболее перспективные профессии в области фриланса, которые будут востребованы в 2022 году. Первые два места заняли SMM-специалисты и копирайтеры, написала «Газета.ru».

По словам аналитиков, эти две профессии будут востребованы еще долго, поскольку развитие социальных сетей с каждым годом происходит стремительно.

На третьем месте по востребованности разместились дизайнеры интерьера. Эксперты отметили, что в 2021-м году россияне стали активнее интересоваться ремонтом, а в наступившем году их интерес только увеличится.

Четвертую строку в рейтинге заняли веб-дизайнеры. Они остаются востребованными специалистами уже долгое время. Кроме того, набирают популярность специалисты по созданию чат-ботов, чья роль также выросла с распространением соцсетей.

На пятом месте разместились фотографы, добавили аналитики.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян задумались о переходе на фриланс. Причем каждый третий житель страны уже работает без официального трудоустройства.