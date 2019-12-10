Эксперты назвали самые ревнивые города России

В ноябре 2019 года маркетинговое агентство провело исследование. Жители разных городов ответили на три вопроса: «Вы состоите в отношениях или в браке?», «Вы доверяете своему партнеру?», «Вы можете назвать себя ревнивым человеком?». По ответам респондентов, специалисты составили рейтинг.

Так, самым ревнивым городом России оказалась Казань. Сочи и Махачкала попали на второе и третье место соответственно.

Уфа заняла четвертое место, Пермь — пятое. В десятку ревнивых городов также вошли Воронеж, Краснодар, Екатеринбург, Тамбов, Брянск.

Москва получила 11-ую строчку, а вот Санкт-Петербург оказался внизу рейтинга — на 25-м месте.