Эксперты назвали регионы с самой высокой зарплатой у секретарей

Секретари в компаниях, специализирующихся на тяжелом машиностроении, получают зарплату выше, чем все остальные. Самая низкая у секретарей, которые работают с товарами народного потребления.

Аналитики назвали регионы, где должность секретаря оплачивается выше. В пятерку вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ (46 000 рублей в месяц), Москва (45 000), Камчатский край (42 500), Сахалинская область (42 000) и Магаданская область (40 000).

Самая низкая зарплата у секретарей в республике Северная Осетия-Алания — 17 000 рублей в месяц.