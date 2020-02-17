Эксперты назвали регионы, где ипотеку берут реже всего
Специалисты сообщили о снижении ипотечных кредитов в России. За 2019 год процент выдачи ипотеки снизился на 13,8%. Данными поделился сайт «Ридус».
Всего в прошлом году 1,2 миллиона семей взяли жилье в ипотеку. Москвичи чаще остальных обращались к банкам для выдачи ипотечных кредитов. Второе место занимает Московская область, далее Санкт-Петербург, Тюменская и Свердловская области.
Реже остальных жилье в ипотеку приобретают в Ингушетии, на Алтае, в Чукотской автономной области, в Еврейской автономной области и в Чечне.