Эксперты назвали регионы, где ипотеку берут реже всего

Всего в прошлом году 1,2 миллиона семей взяли жилье в ипотеку. Москвичи чаще остальных обращались к банкам для выдачи ипотечных кредитов. Второе место занимает Московская область, далее Санкт-Петербург, Тюменская и Свердловская области.

Реже остальных жилье в ипотеку приобретают в Ингушетии, на Алтае, в Чукотской автономной области, в Еврейской автономной области и в Чечне.