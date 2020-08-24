Эксперты назвали разницу в зарплатах женщин и мужчин на руководящих постах

Отмечается, что многие женщины не хотят добиваться карьерных высот и топовых зарплат, так как намерены заниматься семьей и воспитанием детей.

Средний заработок за час у женщин 375,32 рубля, а у мужчин — 548,28 рубля. Такие цифры ведомство озвучило, опираясь на данные 2019 года

Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве, полагает, что из-за российской специфики женщина больше ассоциируется не с зарабатыванием денег, а с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Он также рассказал, что мужчины зачастую работают на руководящих должностях в крупных предприятиях и в топ-менеджменте, тогда как женщины — в небольших организациях, где зарплаты значительно ниже. Об этом написал сайт «Невские новости».

«Мы с вами в этом смысле, я имею в виду в России, отстаем лет на двадцать от социальных явлений, которые существуют в Европе и вообще в экономически развитом мире», — заявил Сафонов.