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    24 августа 2020, 19:35

    Эксперты назвали разницу в зарплатах женщин и мужчин на руководящих постах

    Анастасия Кременчугская

    Росстат назвал разницу в зарплатах мужчин и женщин, занимающих руководящие посты. По оценкам экспертов, сильная половина человечества за аналогичную работу имеет жалование на треть выше, чем слабая. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    Отмечается, что многие женщины не хотят добиваться карьерных высот и топовых зарплат, так как намерены заниматься семьей и воспитанием детей.

    Средний заработок за час у женщин 375,32 рубля, а у мужчин — 548,28 рубля. Такие цифры ведомство озвучило, опираясь на данные 2019 года

    Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве, полагает, что из-за российской специфики женщина больше ассоциируется не с зарабатыванием денег, а с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Он также рассказал, что мужчины зачастую работают на руководящих должностях в крупных предприятиях и в топ-менеджменте, тогда как женщины — в небольших организациях, где зарплаты значительно ниже. Об этом написал сайт «Невские новости».

    «Мы с вами в этом смысле, я имею в виду в России, отстаем лет на двадцать от социальных явлений, которые существуют в Европе и вообще в экономически развитом мире», — заявил Сафонов.

    Новости SMI.FM