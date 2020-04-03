Эксперты назвали размер убытков таксистов из-за коронавируса

Николай Кодолов, председатель профсоюза, сообщил, что большинство московских таксистов несут убытки.

«Если раньше машина экономкласса за 12 часов приносила доход (после вычета процентов агрегатора) 5,5—6 тысяч рублей, то сейчас в среднем 3—4 тысячи рублей», — заявил Кодолов.

Председатель сказал, что часть водителей сидят на самоизоляции, другие, рискуя, продолжают работать.