Эксперты назвали размер убытков таксистов из-за коронавируса
Московский профсоюз таксистов рассказал, какие убытки понесли фирмы из-за распространения коронавируса. Сообщается, что на данный момент падение доходов водителей составляет от 30 до 50%. Об этом написал RT.
Николай Кодолов, председатель профсоюза, сообщил, что большинство московских таксистов несут убытки.
«Если раньше машина экономкласса за 12 часов приносила доход (после вычета процентов агрегатора) 5,5—6 тысяч рублей, то сейчас в среднем 3—4 тысячи рублей», — заявил Кодолов.
Председатель сказал, что часть водителей сидят на самоизоляции, другие, рискуя, продолжают работать.