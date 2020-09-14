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    14 сентября 2020, 10:59

    Эксперты назвали продукты, которые подорожают в ближайшее время

    Анастасия Кременчугская

    Осенью всегда происходит повышение цен на некоторые категории товаров. Эксперты рассказали, что подорожает в ближайшее время и почему. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

    Цена на картофель в России осенью может увеличиться. Специалисты считают, что к подорожанию продукта приведет пандемия коронавирусной инфекции, более поздняя посевная кампания и непогода.

    Отмечается, что из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае, а также вследствие наводнений в Чувашии и Костроме поля с картофелем сильно пострадали.

    «По сравнению с прошлым годом пришлось поднять цены для посредников на три-пять рублей», — пояснили фермеры.

    Во Всероссийской ассоциации фермеров АККОР согласны с прогнозами о сокращении урожая, но там подчеркивают, что изменения не будут критичными и массовых банкротств не ожидается.

    Помимо этого, цена также повысится на услуги мобильной связи, примерно на 5-7%.

    Стоит ждать подорожания и импортных товаров, так как курсы доллара и евро продолжает расти.

    Новости SMI.FM