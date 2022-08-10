Эксперты назвали причину снижения рождаемости в России

Коронавирус и санкции негативно повлияли на демографическую ситуацию в России. Такое мнение озвучили эксперты на запрос РБК.

На днях Росстат (Федеральная служба государственной статистики) опубликовал данные, согласно которым с января по июнь 2022 года в России родилось чуть более 635 тысяч детей. В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года наблюдается спад на 42,9 тысячи, то есть на 6,3%.

«Санкции спровоцировали падение доходов и сжатие занятости. При этом существует корреляция между динамикой доходов населения и рождаемостью девять месяцев спустя. В результате в 2023 году ситуация будет намного хуже, чем в 2022-м», — рассказал Игорь Ефремов, научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара.

В свою очередь доцент Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов заявил, что на ситуацию также могла повилять пандемия коронавирусной инфекции и вызванная ею неопределенность.

Завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина отметила, что снижение рождаемости вообще характерно для кризисных периодов.

Ранее москвичи назвали однополые браки главной угрозой демографии. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой «Мосопрос».