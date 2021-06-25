Эксперты назвали подходящие варианты подработки для студентов на лето

Специалисты «СберУслуг» назвали вакансии, которые подойдут студентам для летней подработки. Например, репетиторство, переводы и создание презентаций. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным газеты «Известия», репетиторство подходит тем, кто любит делиться знаниями.

«Если вы политолог — преподавайте историю и обществознание, если студент-медик — биологию, лингвист — иностранные языки, учитесь на физмате — преподавайте физику и математику», — рассказали специалисты.

Поработать переводчиком могут те, кто хорошо знает иностранный язык. Это не только поможет заработать, но и даст возможность улучшить знание языка.

Кто интересуется фотографией, может попробовать себя в качестве свадебного фотографа. Также отлично подходят вакансии аниматора или ведущего, если человек не боится быть на публике.

Кроме того, доступны вакансии нянь, копирайтеров, специалистов по уборке.

«Выберите для себя подходящую подработку, а чтобы получать официальный доход — зарегистрируйтесь как самозанятый. Работа на себя в формате самозанятого — идеальный вариант для студента», — рассказали эксперты.